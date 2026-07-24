Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı hububat alım kampanyasındaki güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Sabah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, ülke genelinde yürütülen alım süreci kapsamında miktar 8 milyon tonu geçerken, üreticilerin hesaplarına toplam 34,3 milyar lira aktarıldı.

GÜNLÜK ALIM MİKTARI 370 BİN TONA ULAŞTI

Erken hasat yapan çiftçilerin depolama sorununu çözmek için 21 Mayıs'ta başlayan ve fiyatların 2 Haziran'da netleştiği süreçte, günlük alım hızında belirgin bir artış yaşandı. Başlangıçta günlük ortalama 200 bin ton olan hububat alımının son günlerde 370 bin tona ulaştığını belirten Bakan Yumaklı, kış aylarında bir ayda satılan ürün miktarının şu an tek bir günde alındığını ifade etti. Geçen yılın aynı döneminde 3,4 milyon ton olan alım miktarının bu yıl iki katından fazla artması dikkat çekti.

Türkiye genelinde yaklaşık 650 farklı noktada faaliyet gösteren TMO, en yoğun mesaiyi İç Anadolu Bölgesi'nde harcıyor. İl bazında 1,3 milyon tonu aşan alımla Konya ilk sırada yer alıyor. Depo doluluk oranlarının yüzde 65-70 seviyelerine ulaştığı bu dönemde, lisanslı ve kapalı depoların yetersiz kaldığı bölgelerde açık yığın sahaları kiralanarak ürün güvenliği sağlanıyor.

TMO ALIMLARI DURDURACAK MI?

Depoların dolması sebebiyle alımların durdurulacağına yönelik iddialara da yanıt veren Yumaklı, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlık, son ürün teslim edilene kadar alım sürecinin kesintisiz devam edeceğinin garantisini verdi. Şu ana kadar 12,6 milyon ton ürün için 272 bin üreticiye 450 bin randevu oluşturulurken, randevu gerçekleşme oranının yüzde 87 olduğu kaydedildi. Toplam 17,8 milyon tonluk randevu kapasitesinin ise yüzde 72'si dolmuş durumda.

ÜRETİCİLER İÇİN ÖDEME VE SATIŞ TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

Çiftçilerin finansal planlamaları açısından büyük önem taşıyan ürün bedeli ödemeleri, yasal düzenlemeler çerçevesinde ürün tesliminden sonraki 21'inci günden itibaren hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Öte yandan, piyasa dengesini korumak amacıyla TMO'nun hububat satışlarına 1 Ekim 2026 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Yeni dönemde 2'nci grup makarnalık ve ekmeklik buğdayın ton satış fiyatı 18 bin 500 TL, 2'nci grup arpanın ton satış fiyatı ise 14 bin TL olarak uygulanacak.