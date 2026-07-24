Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda gerçekleştirilen ziyarette, teşkilatın yürüttüğü çalışmalar ve Alanya'nın güncel gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

MHP Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Arıkan, İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, parti teşkilatının yürüttüğü faaliyetler, önümüzdeki dönem planlamaları ve Alanya'da devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Ziyaret sırasında birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, teşkilat mensuplarının uyum içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkat çekildi. Alanya'nın ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer aldı.

İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, nazik ziyaretinden dolayı Gökhan Arıkan'a teşekkür ederek, MHP teşkilatının Alanya'nın gelişimi ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Türkdoğan, birlik ve dayanışma içerisinde hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, teşkilat olarak Alanya'ya hizmet üretmeye yönelik çalışmaların artarak süreceğini vurguladı. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.