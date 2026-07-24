Alanya'nın Söğüt Yaylası'nda yer alan ve yaklaşık 112 yıllık geçmişe sahip olan Söğüt Yaylası Camii ile ilgili ortaya atılan iddialar, bölge halkının tepkisine neden oldu. İddiaya göre, elektrik aboneliği bulunmadığı gerekçesiyle caminin elektriği kesildi. Elektrik kesintisi nedeniyle ezan okunamadığı, caminin de ibadete kapalı tutulduğu öne sürüldü.

Yayla sakinleri, tarihi caminin yalnızca bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bölgenin önemli kültürel ve manevi değerlerinden biri olduğunu belirterek sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

"Yaz aylarında mağduriyet yaşanıyor"

Bölge sakinleri, özellikle yaz mevsiminde yaylaya gelen vatandaşların camide ibadet etmek istediğini ancak elektriğin olmaması ve caminin kapalı tutulması nedeniyle ciddi mağduriyet yaşandığını ifade etti.

Vatandaşlar, yıllardır kullanılan caminin bu şekilde hizmet verememesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, gerekli işlemlerin bir an önce tamamlanmasını talep etti.

"Defalarca bildirdik" iddiası

Bölge sakinleri, yaşanan sorunu birçok kez Alanya Müftülüğü'ne ilettiklerini ancak bugüne kadar kalıcı bir çözüm sağlanamadığını öne sürdü.

Camilerde aydınlatma giderlerinin ücretsiz karşılandığını hatırlatan vatandaşlar, Söğüt Yaylası Camii'nde yalnızca aydınlatma amacıyla elektrik kullanımına ihtiyaç duyulduğunu belirterek elektrik aboneliğinin bir an önce yapılmasını istedi.

Yetkililere çağrı

Tarihi caminin yeniden ibadete açılmasını isteyen yayla sakinleri, yetkililerin konuya duyarlılık göstermesini beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, hem ezanın yeniden okunabilmesi hem de caminin ibadete açık hale getirilmesi için gerekli işlemlerin vakit kaybedilmeden tamamlanmasını talep etti.