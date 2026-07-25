Alanya'da duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde yaralı bir domuz yavrusu hayata tutunma şansı buldu. Dinek Mahallesi'nde yol kenarında elektrik direğine bağlı ve yaralı halde bulunan yavru domuz, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınarak koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, mahallede yürüyen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz halde duran ve elektrik direğine bağlı olduğunu fark ettikleri domuz yavrusunun yardıma ihtiyacı olduğunu anlayınca durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede yavru domuzun yaralı olması nedeniyle bulunduğu yerden kendi imkânlarıyla uzaklaşamadığını tespit etti.

Ekipler tarafından dikkatlice bulunduğu yerden alınan yavru domuz, ilk müdahalenin ardından tedavisinin yapılması amacıyla Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü.

Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen yavru domuzun tedavisine başlanırken, genel sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına uygun şekilde yeniden doğaya bırakılması planlanıyor.

Yetkililer, yaralı veya yardıma muhtaç yabani hayvanlarla karşılaşan vatandaşların kendi imkânlarıyla müdahale etmek yerine ilgili kurumlara haber vermelerinin hem hayvanların hem de vatandaşların güvenliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Mehmet AL