Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların güncel takvimini açıkladı. Bakanlık bildirisine göre, projenin en kritik aşamalarından olan Bursa-Osmaneli etabının 2026 yılının ikinci yarısında hizmete girmesi hedefleniyor.

Toplam 201 kilometre uzunluğa sahip olacak hat, saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa ediliyor. Projenin 106 kilometrelik Bursa-Osmaneli kısmı tamamlandığında, Bursa doğrudan Türkiye'nin yüksek hızlı tren ağına dâhil edilecek. Bu entegrasyon sayesinde kentten kalkan trenler, Osmaneli üzerinden mevcut Ankara-İstanbul hattına kesintisiz geçiş yapabilecek.

SEYAHAT SÜRESİ 2 SAAT 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yeni hattın devreye alınması, yolcu taşımacılığında ciddi zaman tasarrufu sağlayacak. Bakan Uraloğlu'nun aktardığı verilere göre, proje bittiğinde Bursa-İstanbul ve Bursa-Ankara arasındaki seyahat süresi yaklaşık 2 saat 15 dakikaya inecek. Ulaşım sürelerinin kısalmasıyla birlikte iki büyük metropol ile Bursa arasındaki ticari ve turistik hareketliliğin de ivme kazanması bekleniyor.

BURSA-OSMANELİ HATTINDA SON DURUM NEDİR?

Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergahını kapsayan 106 kilometrelik bölümde altyapı işleri büyük oranda bitirildi. Uraloğlu, kazı-dolgu, tünel ve sanat yapısı inşaatlarının tamamlandığını, üstyapı aşamasında ise sona yaklaştıklarını bildirdi. Güzergahın ana hatta bağlanması, bölgesel lojistik ağını ulusal demiryolu omurgasına entegre ederek Türkiye'nin batısındaki ulaşım altyapısını güçlendirecek.