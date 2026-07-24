Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Mahmutlar Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saha ziyareti kapsamında Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf ve bölge sakinleriyle buluştu. Cadde boyunca iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Özçelik, esnafa hayırlı işler temennisinde bulunurken vatandaşlarla da sohbet ederek mahallede planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Mahmutlar Atatürk Caddesi'nde hayata geçirilmesi planlanan alt ve üstyapı projeleri öncesinde bölge halkının beklenti ve önerilerini dinleyen Özçelik, taleplerin doğrudan projelere yansıtılması için istişare kültürüne büyük önem verdiklerini söyledi.

"Ortak akıl anlayışıyla hareket ediyoruz"

Vatandaşlarla birebir temas kurmanın belediyecilik hizmetlerinin kalitesini artırdığını ifade eden Başkan Özçelik, çalışmaların masa başında değil, sahada şekillendiğini belirtti.

Mahalle sakinlerinin görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu dile getiren Özçelik, "Bizim için en kıymetli yol gösterici, vatandaşımızın düşüncesidir. Bu nedenle her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya geliyor, taleplerini dinliyor, notlarımızı alıyoruz. Alacağımız her kararda ortak aklı esas alıyor, kentimizi birlikte yönetme anlayışıyla hareket ediyoruz." dedi.

Esnaf taleplerini doğrudan iletti

Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlar, cadde üzerinde yapılması planlanan yol, kaldırım, altyapı, çevre düzenlemesi ve trafik akışıyla ilgili beklentilerini Başkan Özçelik'e doğrudan aktarma fırsatı buldu. Belediye ekipleri de iletilen talepleri kayıt altına alarak değerlendirilmek üzere not aldı.

Başkan Özçelik, yapılacak çalışmaların bölgenin ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanacağını belirterek, Mahmutlar'ın yaşam kalitesini artıracak projeleri vatandaşların görüşleri doğrultusunda hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Alanya Belediyesi'nin mahalle ziyaretlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği, kent genelindeki çalışmaların vatandaşların beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirileceği bildirildi.