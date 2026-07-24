PALMERAS Hotels Yönetim Kurulu Başkanı ve Alanyaspor Başkan Yardımcısı Ramazan Caner'in girişimleri, koordinasyonu ve ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, dünyanın önde gelen tur operatörlerinden DerTour Group'un üst düzey yöneticileri Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından belediyede ağırlandı.

Görüşmede Alanya turizminin gelişimi, turist çeşitliliğinin artırılması, sezonun yılın daha geniş bir bölümüne yayılması ve uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesi için atılacak adımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Taraflar, yeni yatırım fırsatları, ortak projeler ve stratejik iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerde DerTour Group bünyesinde faaliyet gösteren Aldiana, Sentido, Calimera ve Ananea markalarının Alanya'daki varlığının güçlendirilmesi de gündemin en önemli başlıkları arasında yer aldı. Yaklaşık 120 otelden oluşan uluslararası zincir yapısına sahip markaların Alanya'da daha güçlü şekilde konumlanmasının, özellikle Alman pazarında destinasyonun cazibesini artıracağı, yüksek harcama potansiyeline sahip turist sayısını yükselteceği ve sezonun 12 aya yayılmasına önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Toplantılarda ayrıca Alanya'nın uluslararası turizmde marka değerini yükseltecek tanıtım faaliyetleri, sürdürülebilir turizm politikaları ve Avrupa pazarındaki konumunu güçlendirecek stratejik iş birlikleri konusunda ortak irade ortaya konuldu.

ÖZÇELİK: HER İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ

Program kapsamında DerTour Group heyeti, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'i de makamında ziyaret etti. Görüşmede kamu ve özel sektör iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, Alanya'nın doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin uluslararası platformlarda daha etkin tanıtılması için ortak çalışmaların artırılması gerektiği ifade edildi. Başkan Özçelik, "Alanyamızda turizm sektörünün gelişimi, turist çeşitliliğinin artırılması ve sezonun yılın daha geniş bir bölümüne yayılması konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kentimizin turizm potansiyelini ileriye taşıyacak her iş birliğini önemsiyor ve ortak akılla çalışıyoruz" dedi.

Özçelik, ziyaretlerinden dolayı DerTour Group CEO'su Ingo Burmeister, Group Direktörü Joachim Seip, Group Departman Müdürü Giorgio Volpe, DerTour Türkiye CEO'su Hakan Ketenci, Türkiye Ürün Departmanı Başkanı Hasan Canat ile Palmeras Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Caner, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Nergis ve Genel Koordinatör Yavuz Durmaz'a teşekkür etti.

CANER: ALDIANA'YI ALANYA'YA GETİRMEK İÇİN MUTABAKATA VARDIK

Palmeras Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Caner ise gerçekleştirilen buluşmanın Alanya turizmi açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekti. DerTour Group'un Avrupa'nın en büyük turizm şirketlerinden biri olduğunu belirten Caner, "Yıllık yaklaşık 100 milyar euro ciroya sahip, dünya genelinde 120'ye yakın otel markasını bünyesinde barındıran çok güçlü bir yapıdan söz ediyoruz. Amacımız Alanya'nın marka değerini yükseltmek, güçlü iş birlikleri kurmak, nitelikli turist sayısını artırmak ve sezonu 12 aya yaymak" dedi. Heyeti Alanya'da ağırlayarak destinasyonu yakından tanıttıklarını ifade eden Caner, "Başkanımıza da yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi verdik. DerTour Group ile Alanya'da zaten önemli iş birliklerimiz bulunuyor. Konaklı'da Sentido markasıyla yeni bir otel projesi yürütüyoruz. Bunun yanında Aldiana markasını da Alanya'ya kazandırmak için görüşmeler gerçekleştirdik ve bu konuda mutabakata vardık" diye konuştu.

Toplantı ve ziyaret programına DerTour Group CEO'su Ingo Burmeister, Group Direktörü Joachim Seip, Group Departman Müdürü Giorgio Volpe, DerTour Türkiye CEO'su Hakan Ketenci, Türkiye Ürün Departmanı Başkanı Hasan Canat ile Palmeras Hotels Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga Nergis ve Genel Koordinatör Yavuz Durmaz da katıldı. Gerçekleştirilen stratejik buluşmanın, özellikle Alman pazarındaki büyümenin desteklenmesi, yeni uluslararası otel yatırımlarının Alanya'ya kazandırılması ve kentin turizmde küresel marka değerinin daha da yükseltilmesi adına önemli bir adım olduğu değerlendirildi.