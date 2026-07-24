Malatya'da gerçekleştirilen Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Kurum, gerçekleştirilen kura çekimiyle binlerce ailenin yeni yuvalarına kavuşma sürecinin başladığını belirtti.

8 bin 450 hak sahibi için kura çekildi

Bakan Kurum, törende 8 bin 450 hak sahibi için konutların yer belirleme kuralarının çekildiğini ifade etti. Bu kapsamda yaklaşık 35 bin vatandaşın güvenli ve kalıcı konutlara yerleşme imkânı elde edeceğini belirten Kurum, kura sonucu konutu belirlenen hak sahiplerine evlerin Ağustos ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.

"Deprem bölgesinden ayrılmayacağız"

Deprem bölgesindeki çalışmaların yalnızca konut teslimiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Bakan Kurum, devletin bölgede vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Kurum, "Konutlar bitti diye bizim deprem bölgesindeki işimiz bitmeyecek. En son vatandaşımız evine huzurla girene kadar Malatya'dan ve 11 ilimizden ayrılmayacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal konut hamlesi sürüyor

Konuşmasında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden birinin hayata geçirildiğini dile getiren Bakan Kurum, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarının yanı sıra Türkiye genelinde de vatandaşların konut ihtiyacını karşılamaya yönelik projelerin sürdüğünü belirtti.

Artan sosyal konut üretiminin barınma sorununa çözüm sunacağını ifade eden Kurum, bu projelerin kira fiyatlarının dengelenmesine de katkı sağlayacağını söyledi.