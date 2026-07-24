TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kanunla birlikte en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme resmen yasalaştı. Emeklileri yakından ilgilendiren düzenlemenin yanı sıra kamu personeli, kültürel miras hizmetleri ve nükleer enerji yatırımlarına ilişkin çeşitli değişiklikler de kanun kapsamına alındı.

Nükleer enerji yatırımlarına vergi desteği

Yeni düzenleme kapsamında, nükleer enerji santrali yatırımlarının teşvik edilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Damga Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidildi.

Buna göre, nükleer enerji santrallerinde elektrik üretimi için ön lisans veya lisans sahibi şirketlerin yatırım süreçlerinde düzenlenen belgeler damga vergisinden istisna tutulacak. Kamu kurumları ile özel sektör arasında yapılacak mal ve hizmet alımları, yatırım kredileri ve yatırım sürecine ilişkin diğer resmi işlemler de bu kapsamda değerlendirilecek.

Kamu personeli için hizmet süresi şartı değişti

Kanunla birlikte Devlet Memurları Kanunu'nda da değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan ancak üst kademe kamu yöneticisi sayılmayan bazı kadrolara memur olarak atanabilmek için aranan hizmet süresi şartı 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı hizmetleri ücretli olacak

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılacak bazı başvurular ve sunulan hizmetler karşılığında hizmet bedeli alınacak.

Bakanlığın yetkisi kapsamındaki belge talepleri, itirazlar, yeniden değerlendirme başvuruları ile özel araştırma ve inceleme gerektiren işlemler için belirlenen ücretler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılacak. Elde edilen gelirlerin kültürel mirasın korunmasına yönelik hizmetlerde kullanılması amaçlanıyor.

Ücretler her yıl güncellenecek

Kanunda yer alan düzenlemeye göre hizmet bedelleri, her yıl Vergi Usul Kanunu kapsamında açıklanan yeniden değerleme oranı esas alınarak artırılacak. Başvuru ve hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan düzenlemenin, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ilgili hükümler yürürlüğe girecek. Özellikle en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin milyonlarca emekliyi doğrudan etkilemesi bekleniyor.