Antalya'nın Manavgat ilçesinde, olası orman yangınları ve doğal afetlere karşı yürütülen hazırlık çalışmaları kamuoyuyla paylaşıldı. Manavgat Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm müdahale planları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda güncellendi. Kurum, sadece ilçe merkezi için değil, çevre ilçelerdeki yangınlara da araç ve personel desteği sağlayacak bir altyapı oluşturduğunu bildirdi.

Çalışmalar kapsamında belediye personeli arasından gönüllülük esasıyla Manavgat Arama Kurtarma (MAK) ekibi kuruldu. AFAD'dan hafif sınıf enkazda arama kurtarma eğitimi alan ekibe gerekli donanımlar sağlandı. Olası bir İstanbul depreminde Avcılar semtinde görevlendirilmek üzere 30 kişilik personel listesi hazırlandı. Ayrıca MAK üyesi 21 kişi ve çeşitli birimlerde görevli 50 belediye çalışanı ilk yardım eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. Ekip üyeleri, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda orman yangınlarına müdahale eğitimlerine de katılım sağladı.

TOPLANMA ALANLARI 348'E ÇIKARILDI

Afet öncesi hazırlıklar kapsamında en dikkat çekici adımlardan biri toplanma alanlarının artırılması oldu. Daha önce çoğunlukla ilçe merkezinde bulunan 81 adet afet ve acil durum toplanma alanının sayısı, yaylalar dahil tüm yerleşim yerlerini kapsayacak şekilde 348'e yükseltildi. Belirlenen yeni alanlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Afet Yönetim Destek Sistemi'ne (AYDES) entegre edildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL SORGULANIR?

Vatandaşların afet anında paniğe kapılmadan güvenli bölgelere ulaşabilmesi için toplanma alanlarının önceden bilinmesi hayati önem taşıyor. Sistemin AYDES'e işlenmesiyle birlikte, Manavgat sakinleri e-Devlet kapısı üzerinden "Acil Toplanma Alanı Sorgulama" ekranına girerek ikametgahlarına veya bulundukları konuma en yakın güvenli noktayı harita üzerinden görebiliyor. Uzmanlar, olası bir afet öncesinde bu sorgulamanın yapılarak aile bireyleriyle paylaşılmasını tavsiye ediyor.

AFET RİSK HARİTASI VE SU DOLUM NOKTALARI

Müdahale süreçlerini hızlandırmak amacıyla ilçenin detaylı afet risk haritaları da çıkarıldı. Toplanma alanlarına giden en kısa yollar, köprü ve kanal geçişleri sisteme kaydedildi. Özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı, ormanlık bölgelerdeki yangın havuzları ve su alma noktalarının konumları haritalandırıldı. Bu veriler sayesinde, ilçe dışından desteğe gelecek itfaiye ve arazöz ekiplerinin doğrudan en yakın su dolum noktalarına yönlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, acil durumlarda halka hızlı duyuru yapılabilmesi için ilçedeki tüm camilerin konumları da koordinasyon haritasına eklendi.

Haritalandırma çalışmaları sadece dijital veri girişiyle sınırlı kalmadı. Ekipler, 348 toplanma alanını tek tek gezerek yol durumlarını analiz etti ve hangi yollardan ağır iş makinelerinin veya itfaiye araçlarının geçebileceğini raporladı. Alanlara en yakın konumda ikamet eden vatandaşlarla görüşülerek, acil durumlarda yerel bilgi akışını sağlamak amacıyla iletişim ağları oluşturuldu. Öte yandan, köprü ve kanal geçişlerinde sel riskini en aza indirmek için rakıma göre sıralı temizlik planlamaları yapıldı. Bu sayede su taşkınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.