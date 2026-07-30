Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan orman yangınları doğal yaşamı derinden etkilerken, veteriner hekimlerden anlamlı bir destek adımı geldi. Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, En Pati Veteriner Kliniği alevlerden ve dumandan zarar gören tüm hayvanlar için ücretsiz sağlık hizmeti sunacağını duyurdu.

Klinik yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, afet bölgesinden kurtarılan hayvanların acil müdahaleye ihtiyaç duyduğu belirtildi. Bu kapsamda, kliniğe getirilen patili ve kanatlı canlılara ücretsiz muayene, yanık tedavisi, yara bakımı ve genel sağlık danışmanlığı hizmetlerinin eksiksiz şekilde sağlanacağı ifade edildi.

'BİRLİKTE İYİLEŞECEĞİZ' MESAJI

Felaketin yaralarını sarmak için vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunan klinik yetkilileri, "Yangın felaketinden etkilenen can dostlarımızın yanındayız. Onlar için birlikte iyileşeceğiz. Yardıma ihtiyacı olan dostlarımızı bize ulaştırın" ifadelerini kullandı. Açıklamanın devamında ekosistemi paylaştığımız canlıların yaşam hakkına vurgu yapılarak, "Çünkü onlar da bu dünyanın bir parçası" denildi.

YANGIN MAĞDURU HAYVANLAR İÇİN NE YAPILMALI?

Uzmanlar, orman yangınlarından kurtarılan hayvanlarda genellikle ciddi duman zehirlenmesi ve pati yanıkları görüldüğünü vurguluyor. Afet bölgesinde yaralı bir hayvanla karşılaşan vatandaşların, hayvanı strese sokmadan güvenli bir şekilde en yakın kliniğe ulaştırması hayati önem taşıyor. Özellikle ağır yanık vakalarında bilinçsiz ilk yardımdan kaçınılması ve vakit kaybetmeden profesyonel veteriner desteği alınması tavsiye ediliyor.