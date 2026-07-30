Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Kır Mahallesi'nde yıllardır süregelen sel ve taşkın sorununa karşı kış mevsimi öncesinde altyapı çalışması gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen dere temizliği ve menfez yerleştirme işlemleri tamamlanarak, bölgedeki tarım alanları güvence altına alındı.

Antalya Ekspres'in aktardığı bilgilere göre, geçmiş yıllarda kış aylarında yaşanan şiddetli yağışlar, derenin taşmasına ve çevredeki seralar ile ahırların sular altında kalmasına neden oluyordu. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın daha önce bölgede yaptığı incelemeler sonrasında verdiği söz üzerine harekete geçen ekipler, dere yatağında kapsamlı bir temizlik yaptı. Olası tahribatları önlemek amacıyla su akışını düzenleyen menfez sistemleri alana entegre edildi.

BÖLGE HALKINDAN ÇALIŞMALARA DESTEK

Yapılan ıslah çalışmalarının mahalle için kritik önem taşıdığını vurgulayan Kır Mahalle Muhtarı Yılmaz Gökalp, kış gelmeden alınan bu tedbir sayesinde artık tarım arazilerinin ve hayvan barınaklarının zarar görmeyeceğini belirtti. Bölge sakinlerinden Mahmut Çetin ise geçmiş yıllarda evlerin alt katlarını dahi su bastığını hatırlatarak, erken dönemde alınan önlemler için belediye ekiplerine teşekkür etti.

TARIMSAL ÜRETİMDE ALTYAPI NEDEN ÖNEMLİ?

Akdeniz Bölgesi'nde kış aylarında görülen ani ve şiddetli yağışlar, özellikle kırsal mahallelerdeki tarımsal üretimi doğrudan tehdit ediyor. Seraların ve hayvancılık tesislerinin taşkınlardan korunması için dere yataklarının düzenli ıslah edilmesi, hem çiftçinin ekonomik kaybını önlüyor hem de yerel gıda tedarik zincirinin kesintiye uğramasının önüne geçiyor.