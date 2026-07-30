CHP'YE vedalar aralıksız sürüyor. CHP'den istifa eden isimler arasına 28. Dönem CHP Antalya Milletvekili Adayı ve Antalya Diş Hekimleri Odası Alanya Temsilcisi Murat Özçelik de eklendi. Özçelik, istifasına ilişkin açıklamasında "Yaşamımın yarısından fazlasını geçirdiğim, dostlukların, anıların, kavgaların, mücadelelerin içinden geçtiğim partimden ayrılık kararı almak benim için çok zor ve üzücü" dedi.

Özçelik, istifasına ilişkin Yeni Alanya'ya şu açıklamayı yaptı:

'CHP İLE GÖNÜL BAĞIM ASLA KOPMAYACAK'

"Üç kuşaktır CHP’li bir ailenin ferdiyim. Yaşamımın yarısından fazlasını CHP’de aktif siyasetle geçirdim. Gençlik Kolu Başkanlığı görevinden İl Başkan Yardımcılığına kadar Gazipaşa ve Alanya’da ilçe yönetimlerinde olmak üzere Antalya’nın her coğrafyasında partim için mücadele ettim. 2023 Milletvekili Seçimlerinde 28. Dönem Milletvekili Adayı (7. sıra) oldum.

Bu görevlerde bulunmak çok önemli olmakla birlikte benim için CHP’nin sade bir üyesi olmak bile büyük bir şereftir. CHP benim için sadece seçim dönemlerinde ve aktif görevli olunduğu zamanlarda hatırlanan bir parti değil, bir yaşam biçimi, sığınacak bir ev, bir ailedir. Mesleğimden, ailemden ve sosyal yaşamımdan daha çok vakit ayırdığım, bundan da hiç pişman olmadığım bir mücadele alanıdır. Siyaseti, bazıları gibi makamlar, koltuklar isimlerinin önündeki sıfatlar için hiç yapmadım. CHP’nin başarısı ve milletimizin beklentilerine cevap vermek için yaptım. Milletin adalet ve özgürlük beklentisi, refahının artması, çocuklarımızın çağdaş bir eğitim alması, sağlığa kolay ulaşması, çiftçinin, emeklinin, emekçinin hak ettiğini alması, üretimin arttırılması ve ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedefi olan çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasından başka hiç bir beklentim olmadı.

Yaşamımın yarısından fazlasını geçirdiğim, dostlukların, anıların, kavgaların, mücadelelerin içinden geçtiğim partimden ayrılık kararı almak benim için çok zor ve üzücü. Günlerdir bu karar için çok düşündüm. Bu karar bir ayrılış, bir terk ediş değil; milletimizin ve parti tabanımızın inanarak çıktığı iktidar yürüyüşünün yolundan gitme kararıdır. Bir gün geri dönmek ve tekrar kavuşmak umudu ile

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’nden bugün için istifa ediyorum. Ama CHP ile gönül bağımız asla kopmayacaktır. Bu kararım, milletimizin umuduna ortak olmak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in açtığı yeni yolda mücadele etmek ve iktidar yolunda katkı koymak içindir. Herkesin kararına saygı duyuyorum ve birlikte mücadele ettiğimiz bütün yol arkadaşlarımı seviyorum.

Sevgilerimle, saygılarımla hoşçakalın, tekrar görüşmek umuduyla."

Kaynak: Haber Merkezi