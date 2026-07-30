​​Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden el yazısıyla yazdığı bir mesaj yayımlayarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekti.

​Antalyalılara ve tüm vatandaşlara selamlarını ileten Böcek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

​"Öncelikle Antalya'mızdaki ve diğer illerimizdeki orman yangınlarını görünce ciğerim yandı. Her ne kadar bu yangınlarda dört duvar arasında olsam da kalbim sizlerle birlikte."

​Yangınla mücadelede görev yapan tüm kurum ve kişilere teşekkür eden Başkan Böcek; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ekipleri, milletvekilleri, belediye başkanları, AFAD, Orman Teşkilatı ve tüm gönüllülere kolaylıklar diledi.

​Mesajını Nazım Hikmet’in dizeleriyle sonlandıran Böcek, "Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret, bu memleket bizim" diyerek dayanışma vurgusu yaptı ve yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni etti.

Kaynak: Haber Merkezi