Alanya'da günlerdir devam eden orman yangınları nedeniyle ekipler seferber olurken, ilçe genelinde vatandaşlar da en küçük bir yangın riskine karşı büyük hassasiyet gösteriyor. Ancak Mahmutlar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede yaşandığı belirtilen olay, kamuoyunda tepkiye neden oldu.

İddiaya göre işletmede gerçekleştirilen etkinlik sırasında gökyüzüne dilek feneri bırakıldı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki göstererek, bu tür davranışların orman yangını riskini artırdığına dikkat çekti.

"Bu kadar duyarsızlık olmaz"

Mahalle sakinleri, Alanya'nın günlerdir yangınlarla mücadele ettiği bir dönemde açık alev taşıyan dilek fenerlerinin gökyüzüne bırakılmasını büyük bir sorumsuzluk olarak değerlendirdi.

Vatandaşlar, özellikle sıcak hava ve rüzgarın etkili olduğu yaz aylarında en küçük kıvılcımın bile büyük felaketlere yol açabileceğini belirterek, bu tür uygulamalara izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar sürekli uyarıyor

Uzmanlar ve yetkililer, dilek fenerlerinin kontrolsüz şekilde kilometrelerce sürüklenebildiğini ve yere düşerken üzerindeki açık alev nedeniyle kuru otlar, tarım arazileri ve ormanlık alanlarda yangına neden olabileceğini sık sık hatırlatıyor.

Özellikle yangın riskinin çok yüksek olduğu dönemlerde bu tür ürünlerin kullanılmasının ciddi tehlike oluşturduğu vurgulanırken, vatandaşlar benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını istedi.

Denetim çağrısı

Mahmutlar'da yaşanan olayın ardından bölge halkı, eğlence amacıyla gerçekleştirilen ancak kamu güvenliğini tehlikeye atan bu tür uygulamalara karşı daha caydırıcı tedbirler alınması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşlar, Alanya'nın büyük bir yangın tehdidiyle mücadele ettiği günlerde herkesin daha dikkatli davranması gerektiğini belirterek, ilgili kurumların benzer ihmaller karşısında gerekli işlemleri uygulamasını talep etti.