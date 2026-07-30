Yeni sezon öncesi Avrupa macerasını sürdürmek isteyen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle karşı karşıya gelecek. MCH Arena'da oynanacak mücadelede siyah-beyazlılar, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık avantajı koruyarak 3. eleme turuna yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Neil Davies ile Nick Greenhalgh üstlenecek.

Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Midtjylland-Beşiktaş karşılaşması 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesi S Sport ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Muhtemel 11'ler

Midtjylland: Olafsson, Kristensen, Erlic, Bech, Castillo, Billing, Pedro Bravo, Andreasen, Osario, Franculino, Guesung Cho.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Oh.

Beşiktaş turu nasıl geçer?

İlk karşılaşmayı 1-0 kazanan Beşiktaş, Danimarka'da alacağı galibiyet veya beraberlik halinde UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yükselecek.

Midtjylland'ın maçı tek farklı kazanması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Ev sahibi ekibin iki veya daha farklı galibiyet alması halinde ise tur atlayan taraf Danimarka temsilcisi olacak.

Rakip belli olabilir

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi, Hradec Kralove - Tromsö eşleşmesinin galibi olacak. İlk mücadelede Çekya temsilcisi Hradec Kralove, deplasmanda Tromsö'yü 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

Elenirse Konferans Ligi'nde devam edecek

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde ise Avrupa defterini kapatmayacak. Beşiktaş yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Bu senaryoda Kartal'ın rakibi, Bohemian (İrlanda) - Ballkani (Kosova) eşleşmesinin galibi olacak. İlk maçı Bohemian 2-1 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sürdürmek isteyen Beşiktaş, Midtjylland deplasmanından istediği sonucu alarak hem moral kazanmayı hem de bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.