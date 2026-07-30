Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT

Genel Müdürlüğü, Kaş ilçesine bağlı Gömbe Mahallesi'nde meydana gelen ana isale hattı arızası nedeniyle acil onarım çalışması başlattı. Meydana gelen patlak sebebiyle başlatılan altyapı müdahalesi, Kaş ve Demre ilçelerinde toplam 26 mahallede su kesintisi ile basınç düşüklüğüne yol açacak.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BİTECEK?

ASAT tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, patlayan hattın onarım işlemlerinin 30 Temmuz akşam saatlerinde tamamlanması hedefleniyor. Ekiplerin bölgedeki müdahalesi aralıksız sürerken, kurum yetkilileri vatandaşları su kesintisinden kaynaklanabilecek mağduriyetlere karşı önceden tedbirli olmaları konusunda uyardı.

SUYUN GELMESİ NEDEN ZAMAN ALACAK?

Onarım çalışmaları akşam saatlerinde bitirilse dahi, sistemin tamamen normale dönmesi şebeke koşullarına bağlı olarak kademeli şekilde gerçekleşecek. Ana isale hatlarındaki büyük çaplı onarımların ardından boruların yeniden suyla dolması ve standart basınca ulaşması fiziksel bir süreç gerektiriyor. Bu durum, özellikle şebekenin uç noktalarında yer alan veya yüksek kesimlerdeki abonelere suyun ulaşmasının planlanan saatten daha geç olmasına neden olabiliyor.