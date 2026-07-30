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S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yıl boyunca birçok önemli spor organizasyonu yayınlanıyor.

İnternet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadeleyi S Sport Plus uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden canlı izleyebiliyor.

Trabzonspor-Al Sadd maçı saat kaçta hangi kanalda?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir spor platformudur. Canlı yayınları izleyebilmek için kullanıcıların platforma üye olması ve aktif aboneliklerinin bulunması gerekiyor.

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