Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki kritik mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer alırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar yayın bilgilerine yoğun ilgi gösteriyor.

S Sport Plus nasıl izlenir?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir spor platformudur. Canlı yayınları izleyebilmek için kullanıcıların platforma üye olması ve aktif aboneliklerinin bulunması gerekiyor.

Platforma;

  • Mobil uygulama
  • Akıllı televizyonlar (Smart TV)
  • Tablet
  • Bilgisayar (internet tarayıcısı)

üzerinden erişim sağlanabiliyor.

Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Midtjylland-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Trabzonspor-Al Sadd maçı saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor-Al Sadd maçı saat kaçta hangi kanalda?
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İnternet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadeleyi S Sport Plus uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden canlı izleyebiliyor.

S Sport kanal bilgileri

S Sport kanalına aşağıdaki platformlardan ulaşabilirsiniz:

  • Türksat 4A
    • Frekans: 12188 MHz
    • Polarizasyon: Vertical (Dikey)
    • DVB-S2 / 8PSK
    • Symbol Rate: 27500
    • FEC: 5/6

Platform kanal numaraları:

  • D-Smart: 78. Kanal
  • TV+: 77. Kanal
  • Tivibu: 73. Kanal
  • Kablo TV: 240. Kanal
  • Vodafone TV: 11. Kanal

S Sport Plus'ta hangi organizasyonlar yayınlanıyor?

S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yıl boyunca birçok önemli spor organizasyonu yayınlanıyor.

Platformda;

  • UEFA Avrupa Ligi
  • Premier Lig
  • NBA
  • UFC
  • Formula 1
  • ATP ve WTA tenis turnuvaları
  • Uluslararası birçok spor organizasyonu

spor tutkunlarıyla buluşuyor.

Kaynak: Haber Merkezi