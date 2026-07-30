Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki kritik mücadelesi futbolseverlerin gündeminde yer alırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar yayın bilgilerine yoğun ilgi gösteriyor.
S Sport Plus nasıl izlenir?
S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir spor platformudur. Canlı yayınları izleyebilmek için kullanıcıların platforma üye olması ve aktif aboneliklerinin bulunması gerekiyor.
Platforma;
- Mobil uygulama
- Akıllı televizyonlar (Smart TV)
- Tablet
- Bilgisayar (internet tarayıcısı)
üzerinden erişim sağlanabiliyor.
Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Midtjylland-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İnternet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler ise mücadeleyi S Sport Plus uygulaması ve resmi internet sitesi üzerinden canlı izleyebiliyor.
S Sport kanal bilgileri
S Sport kanalına aşağıdaki platformlardan ulaşabilirsiniz:
- Türksat 4A
- Frekans: 12188 MHz
- Polarizasyon: Vertical (Dikey)
- DVB-S2 / 8PSK
- Symbol Rate: 27500
- FEC: 5/6
Platform kanal numaraları:
- D-Smart: 78. Kanal
- TV+: 77. Kanal
- Tivibu: 73. Kanal
- Kablo TV: 240. Kanal
- Vodafone TV: 11. Kanal
S Sport Plus'ta hangi organizasyonlar yayınlanıyor?
S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yıl boyunca birçok önemli spor organizasyonu yayınlanıyor.
Platformda;
- UEFA Avrupa Ligi
- Premier Lig
- NBA
- UFC
- Formula 1
- ATP ve WTA tenis turnuvaları
- Uluslararası birçok spor organizasyonu
spor tutkunlarıyla buluşuyor.