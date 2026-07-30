MasterChef Türkiye yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınan ve 2021 sezonunun şampiyonu olan Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesi, televizyon dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Geçtiğimiz gün Kilyos'taki evinde ölü bulunan genç şefin ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Kaşıkçı'nın ani vefatı, yarışma arkadaşlarını, jüri üyelerini ve izleyicileri derinden etkilerken, geride bıraktığı eşi ve küçük kızı Maya için çok sayıda taziye ve destek mesajı paylaşıldı.

Acun Ilıcalı: "Ailesini yalnız bırakmayacağız"

MasterChef Türkiye'nin yapımcısı Acun Ilıcalı da Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Ilıcalı, Kaşıkçı'nın ailesinin yanında olacaklarını belirterek, küçük Maya'nın geleceği için önemli bir destek kararı aldıklarını açıkladı.

Ilıcalı, Eren Kaşıkçı'nın kızı Maya'nın eğitim masraflarını üstleneceklerini duyurarak, ailenin bu zorlu süreçte yalnız bırakılmayacağını ifade etti. Açıklama, sosyal medyada büyük takdir topladı.

En acı detay yürekleri dağladı

Eren Kaşıkçı'nın vefatıyla ilgili en duygusal ayrıntılardan biri ise geride bıraktığı küçük kızı Maya oldu. Edinilen bilgilere göre, Maya'nın doğum günü kutlamasının üzerinden yalnızca iki gün geçmişti.

Bu detay, sevenlerini bir kez daha derinden üzerken, sosyal medya kullanıcıları küçük Maya için binlerce destek ve başsağlığı mesajı paylaştı.

Genç yaşta hayatını kaybeden Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye'deki başarısıyla hafızalarda yer edinirken, ardından yapılan destek açıklamaları da kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.