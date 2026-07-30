2026-2027 sezonu hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor, kamp programındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında Katar'ın güçlü ekiplerinden Al Sadd ile kozlarını paylaşacak. Sportzentrum Anif'te oynanacak mücadele, teknik heyet açısından önemli bir prova niteliği taşıyor.

Trabzonspor-Al Sadd maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor ile Al Sadd arasındaki hazırlık karşılaşması 30 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 18.30'da başlayacak.

Teknik direktörün mücadelede yeni transferlere, genç futbolculara ve kamp performansıyla öne çıkan isimlere forma şansı vermesi bekleniyor.

Trabzonspor-Al Sadd maçı hangi kanalda?

Karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden ücretsiz takip edebilecek.

Yeni sezon öncesi önemli prova

Trabzonspor, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelmişti. Bordo-mavililer, Al Sadd karşısında ortaya koyacağı performansla hem fiziksel hem de taktiksel açıdan geldiği seviyeyi görme fırsatı bulacak.

Teknik heyetin oyuncu rotasyonunu geniş tutması ve farklı oyun planlarını denemesi beklenirken, karşılaşma yeni sezon kadro planlaması açısından da büyük önem taşıyor.

Sıradaki rakip Udinese

Trabzonspor, Al Sadd mücadelesinin ardından Avusturya kampındaki hazırlık maçlarına devam edecek. Bordo-mavili ekibin kamp programındaki bir sonraki rakibi ise İtalya Serie A ekiplerinden Udinese olacak.

Karadeniz temsilcisi, yeni sezon öncesi oynayacağı hazırlık karşılaşmalarıyla eksiklerini görmeyi ve Süper Lig'e hazır bir şekilde başlamayı hedefliyor.