Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, yeni nesil çipli sürücü belgelerinin arka tarafındaki 12 numaralı hanede yer alan kısıtlama kodları, sürücüler için hayati önem taşıyor. İl Sağlık Müdürlüğü komisyonları tarafından sağlık raporu işlemleri sırasında ehliyete eklenen 100 ve üzeri kodlar, kişinin araç kullanma şartlarını hukuki olarak sınırlandırıyor. Bu kodlara aykırı hareket edilmesi durumunda sürücülere yüksek idari para cezaları kesiliyor.

TİCARİ ARAÇ KULLANIMINA YASAK GETİREN 102 KODU

Türkiye genelinde en sık karşılaşılan kısıtlamalardan biri olan 102 kodu, sürücünün ambulans, resmi araç veya ticari statüdeki taşıtları kullanmasını engelliyor. Ehliyetinde bu ibare bulunan bir kişi, ruhsatında ticari yazan panelvan veya hafif ticari araçlar ile motorlu kurye motosikletlerini süremiyor. Trafik denetimlerinde bu kuralı ihlal ettiği tespit edilen sürücülere, ehliyet sınıfları yeterli olsa dahi kısıtlama koduna uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulanıyor.

SAĞLIK KONTROLÜ SÜRELERİNİ BELİRLEYEN 103 KODU

Epilepsi, diyabet, uyku apnesi ve belirli kalp hastalıkları olan sürücülerin belgelerine ise sağlık durumlarının düzenli takibi amacıyla 103 kodları işleniyor. Bu kodlar, kişinin belirli aralıklarla sağlık raporunu yenilemesini zorunlu kılıyor. Düzenlemeye göre 103.01 kodu yılda bir, 103.02 kodu iki yılda bir, 103.05 kodu ise beş yılda bir sağlık kontrolü gerektiriyor. Süresi dolmasına rağmen yeni rapor almayan sürücülerin belgeleri geçici olarak askıya alınıyor ve bu kişiler trafikte yakalandıklarında geçersiz ehliyetle araç kullanmaktan ceza alıyor.

SİGORTA ŞİRKETLERİ HASARI ÖDEMEYEBİLİR

Kısıtlama kodlarının ihlali, trafik kazaları sonrasında maddi hasarların karşılanması sürecinde de büyük sorunlar yaratıyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre, 102 kodu bulunmasına rağmen ticari araçla kaza yapan veya 103 kodu kapsamındaki sağlık raporu süresini geçiren sürücüler sözleşme şartlarına aykırı davranmış sayılıyor. Bu ihlallerin tespiti halinde kasko ve zorunlu trafik sigortaları hasar bedelini ödemeyi reddedebiliyor ya da karşı tarafa ödenen tazminatı doğrudan sürücüden talep edebiliyor.

EHLİYETTEKİ KODLARIN ANLAMI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sürücülerin sürpriz cezalarla ve sigorta mağduriyetleriyle karşılaşmamak için ehliyetlerinin arka yüzündeki 12. maddede yazan rakamları periyodik olarak kontrol etmesi tavsiye ediliyor. Kısıtlama kodlarının tam listesi ve güncel anlamları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi bilgilendirme kanalları üzerinden teyit edilebiliyor.