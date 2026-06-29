Her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük heyecana sahne olan On Numara çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından binlerce kişi kuponlarını kontrol etmek için sonuç ekranına yönelirken, kazanan numaralar kamuoyuyla paylaşıldı.

İşte Kazanan Numaralar

29 Haziran 2026 tarihli On Numara çekilişinde belirlenen şanslı numaralar şu şekilde açıklandı:

2 – 10 – 14 – 15 – 30 – 40 – 41 – 42 – 51 – 56 – 57 – 59 – 60 – 63 – 69 – 71 – 72 – 74 – 76 – 77 – 78 – 80

Büyük İkramiye 932 Bin 953 TL

Açıklanan sonuçlara göre bu haftaki On Numara çekilişinde büyük ikramiye 932 bin 953 TL oldu. İkramiye kazanan talihlilerin, kuponlarını Milli Piyango'nun resmi sonuç ekranından kontrol ederek ödeme işlemleri için gerekli başvuruları yapabilecekleri belirtildi.

Sonuçlar Yoğun İlgi Gördü

Yüksek ikramiye tutarı nedeniyle On Numara çekilişi bu hafta da büyük ilgi gördü. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar kısa sürede en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Yetkililer, vatandaşların ikramiye sorgulamalarını yalnızca resmi kanallar üzerinden yapmaları konusunda uyarıda bulundu.