Olay, 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu'na bağlı Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erol Ş.'nin 15 yaşındaki N.T.G.'yi taciz ettiği öne sürüldü. İddianın ardından taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tekme, Yumruk, Duba ve Bıçak

İddiaya göre kız çocuğunun annesi Zeliha Z. (29), amcası Mehmet G. (29) ve annenin eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.'ye saldırdı. Şüpheliler, Erol Ş.'yi tekme ve yumruklarla darp etti. Kavga sırasında Erol Ş.'nin başına park dubasıyla vurulduğu, ardından ekmek bıçağıyla baldırı ve kalçası olmak üzere üç yerinden bıçaklandığı öne sürüldü.

Hayati Tehlikesi Bulunuyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde kalan Erol Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Erol Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3 Şüpheli Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı

Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği tarafından yürütülen çalışmalarda olayın taciz iddiasının ardından yaşandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.

Kavga Kameralara Yansıdı

Yaşanan olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde taraflar arasında başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü, Erol Ş.'nin darbedildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı da görüntülere yansıdı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.