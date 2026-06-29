Alanya'da yaz mevsimi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 29 Haziran Pazartesi günü ilçede en düşük hava sıcaklığı 26, en yüksek sıcaklık ise 35 derece olacak. Özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı hava koşullarının etkili olması bekleniyor.

Yüksek nem bunaltacak

Hava sıcaklığının yanı sıra nem oranının gün içerisinde yüzde 60 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu durum, hissedilen sıcaklığın termometrelerde görülen değerin üzerine çıkmasına neden olacak. Rüzgarın ise saatte yaklaşık 16 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Uzmanlardan sıcak hava uyarısı

Uzmanlar, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğini belirtiyor. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı daha dikkatli olması isteniyor.

Gün boyunca bol su tüketilmesi, açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesi, güneşten koruyucu ekipman kullanılması tavsiye ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşların güncel tahmin ve uyarıları takip etmelerini öneriyor.