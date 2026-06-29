Polonya'nın Gliwice kentinde düzenlenen VNL ikinci etap karşılaşmalarında Türkiye, Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşı karşıya geldi. Milliler, oynadığı dört maçta üç galibiyet alarak turnuvadaki iddiasını sürdürdü.

Üç Galibiyetle Etabı Tamamladı

Ay-yıldızlı ekip organizasyona Çin karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetle başladı. İkinci maçta son şampiyon Polonya'ya büyük mücadele sonunda 3-2 mağlup olan milliler, üçüncü karşılaşmada ise unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Arjantin karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Türkiye, rakibini 3-2 mağlup ederek moral buldu. Son maçta Belçika'yı da 3-0'la geçen Filenin Efeleri, ikinci etabı üç galibiyet ve bir mağlubiyetle kapattı.

Dünya Sıralamasında Tarihi Başarı

İkinci etabın ardından toplamda 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet elde eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL puan durumunda 7. sıraya yerleşti.

Bu başarılı performans, dünya sıralamasına da yansıdı. Türkiye, FIVB dünya sıralamasında tarihinde ilk kez ilk 10 takım arasına girerek 9. sıraya yükseldi.

Hedef Final Etabı

Milletler Ligi'nde normal sezon sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar finallere yükselme hakkı elde edecek. Ancak ev sahibi Çin'in ilk 8 dışında kalması halinde finallerde doğrudan yer alacak olması nedeniyle, ilk 7 sıradaki ekipler finallere katılacak.

Filenin Efeleri, finallere kalma hedefi doğrultusunda 15-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak üçüncü ve son etapta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.