Olay, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki D.E., henüz bilinmeyen bir nedenle salonda uyuyan annesi Servet Tekir'e bıçakla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisi Arayarak Kendini İhbar Etti

Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan D.E., annesini bıçakladığını söyleyerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Servet Tekir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Kız Kardeşi: "Hiçbir Ses Duymadım"

Olay sırasında evde bulunan D.E.'nin kız kardeşi N.B.E.'nin ifadesine başvuruldu. N.B.E., annesiyle aynı odada uyuduğunu, gece boyunca herhangi bir ses duymadığını ve yaşananları ancak polis ekiplerinin eve gelmesiyle öğrendiğini öne sürdü.

Cenaze Adli Tıp Kurumu'na Kaldırıldı

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Servet Tekir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma Sürüyor

Olayın ardından gözaltına alınan 16 yaşındaki D.E., emniyete götürülerek işlemlerine başlandı. Polis ekipleri cinayetin nedenini ve olayın tüm ayrıntılarını ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.