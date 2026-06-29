Aktarılan bilgilere göre, Alanya'nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerinde ağaca tırmanan anne ve yavru kedi, bulundukları yerden inemedi. Ağaç dalları arasında mahsur kalan canlıları fark eden duyarlı vatandaşlar, zaman kaybetmeden itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİNDEN GÜVENLİ MÜDAHALE

İhbar üzerine hızla Güzelyalı Caddesi'ndeki ilgili noktaya sevk edilen itfaiye personeli, mahsur kalan hayvanlar için kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, ağaçta bekleyen anne kedi ve yavrusunu bulundukları yerden güvenli bir biçimde aldı. Aşağı indirilen ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmeyen kediler, kurtarma işlemlerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

HAYVAN KURTARMA VAKALARINDA UZMAN DESTEĞİ

Şehir merkezlerinde sıklıkla karşılaşılan bu tür durumlarda, vatandaşların kendi imkanlarıyla yüksek noktalara müdahale etmesi çeşitli riskler barındırıyor. Yetkililer, ağaç veya çatılarda mahsur kalan evcil ya da sokak hayvanları için doğrudan 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla profesyonel itfaiye desteği talep edilmesinin hem hayvan sağlığı hem de insan güvenliği açısından en doğru yöntem olduğunu hatırlatıyor.