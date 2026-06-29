Akaryakıt piyasasında LPG otogaz fiyatlarına yönelik yeni bir indirim beklentisi oluştu. Edinilen bilgilere göre, uluslararası piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda LPG'nin litre fiyatında 52 kuruşluk bir düşüş yapılması bekleniyor.

İndirimin 2 Temmuz'da Geçerli Olması Bekleniyor

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerine göre, indirimin 2 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 00.01'den itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Böylece LPG kullanan sürücüler pompada daha düşük fiyatla karşılaşacak.

Akaryakıt fiyatlarında Brent petrolün seyri, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatları belirleyici olmaya devam ederken, piyasalardaki hareketlilik fiyatlara doğrudan yansıyor.

Fiyatlar Şehirlere Göre Değişebiliyor

Akaryakıt fiyatlarının dağıtım şirketlerinin fiyat politikaları, bayi uygulamaları ve lojistik maliyetler nedeniyle şehirden şehre küçük farklılıklar gösterebildiği belirtiliyor. Bu nedenle pompaya yansıyacak fiyatlar bazı illerde değişiklik gösterebilir.

Gözler Benzin ve Motorinde

LPG'de beklenen indirimin ardından gözler şimdi benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcileri, uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki günlerde diğer akaryakıt ürünlerinde de yeni fiyat güncellemelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.