Antalya Ulaşım A.Ş., şehir içi toplu taşımada yoğun kullanılan güzergahlardan biri olan Varsak-Müze (T3) tramvay hattında 29 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yaz tarifesi uygulamasına geçildiğini bildirdi.

Kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, sefer sıklıklarının yaz dönemindeki yolcu hareketliliği dikkate alınarak yeniden düzenlendiği aktarıldı.

GÜNCEL SEFER SAATLERİ NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?

Vatandaşların sıcak havalarda duraklarda bekleme süresini en aza indirmek ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, yola çıkmadan önce güncel sefer planlamasını kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Yeni tarife kapsamındaki tüm sefer saatlerine kurumun resmi web sitesi olan 'antray.antalyaulasim.com.tr' adresi üzerinden doğrudan ulaşılabiliyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ulaşım planlamasındaki değişikliğe ilişkin Antalya Ulaşım A.Ş. tarafından yayımlanan resmi duyuruda, "Sayın yolcularımız, 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren Varsak-Müze (T3) hattı yaz tarifesiyle hizmet verecektir" ifadelerine yer verildi.