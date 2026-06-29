Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken Felipe Augusto, Rusya'nın güçlü ekiplerinden Zenit'e transfer oldu. Transfer, Zenit Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamayla kamuoyuna duyuruldu.

ZENİT RESMEN DUYURDU

Rus kulübünden yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Felipe Augusto'nun transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Zenit, Felipe Augusto'yu St. Petersburg'da karşılıyor. Kendisine mavi-beyazlı formayla bol gollü ve başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Böylece Brezilyalı golcü, yeni sezonda Rusya Premier Lig'inde Zenit forması giyecek.

TRABZONSPOR'DA ETKİLİ BİR SEZON GEÇİRDİ

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Trabzonspor kadrosuna katılan Felipe Augusto, bordo-mavili formayla başarılı bir sezon geçirdi.

Karadeniz ekibinde toplam 40 resmi maça çıkan Brezilyalı futbolcu, rakip fileleri 15 kez havalandırarak takımının hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri oldu.

YENİ MACERA RUSYA'DA

Zenit'in hücum hattını güçlendirmek amacıyla kadrosuna kattığı Felipe Augusto'nun kısa süre içerisinde sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması ve yeni takımının kampına katılması bekleniyor.

Trabzonspor'un ise Brezilyalı golcünün ayrılığı sonrası forvet hattına yapılacak takviyeler için transfer çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

15+5 MİLYON EURO KAZANDIRACAK

Trabzonspor'dan KAP'A yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Felipe Augusto Da Silva'nın, Zenit Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Zenit Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 15.000.000.-EUR garanti bedel ve 5.000.000.-EUR şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 20.000.000.-EUR bedelli anlaşma yapılmıştır.

Kamuoyuna duyurulur."