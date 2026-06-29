Antalya siyasetinde Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin yankıları sürüyor. Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde CHP Genel Merkezi'ne para verdiğini duyduğuna ilişkin beyanlarının ardından Ümit Uysal'dan yazılı açıklama geldi.

"İddiaların tamamı gerçek dışıdır"

Uysal, kamuoyuyla paylaştığı açıklamada söz konusu iddiaların hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde 'para verdiğim', 'para vereceğim' ve 'birtakım pazarlıkların içinde olduğum' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır." İngiliz turistleri paylaşamadılar: Antalya-Muğla çekişmesi ayyuka çıktı İçeriği Görüntüle

"Siyasi hayatım boyunca böyle bir anlayışım olmadı"

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki siyasi geçmişine de değinen Uysal, 1992 yılında partinin kurucuları arasında yer aldığını, 1996 yılında İl Gençlik Kolu Başkanlığı, 2001 yılında ise İl Başkanlığı görevlerini üstlendiğini hatırlattı.

Uysal açıklamasında, siyasi yaşamı boyunca hiçbir makam veya görevi para karşılığında elde edilebilecek bir konum olarak görmediğini vurgulayarak, böyle bir anlayışın ne siyasi hayatında ne de kişisel yaşamında yer aldığını ifade etti.

Hukuki süreç başlatılıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muhittin Böcek'in yanlış bir duyuma dayandığını savunduğu beyanlarını gerekçe göstererek söz konusu iddiaları basın ve sosyal medya üzerinden paylaşan gerçek ve tüzel kişiler hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Uysal, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yanlış bir duyuma dayalı, hiçbir somut bilgi ve belgeye dayanmayan beyanını dayanak göstererek bu iftiraları basında ve sosyal medyada yayan tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında bugün itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.