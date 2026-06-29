Türk mutfağının zenginliğini gözler önüne seren ve 81 ilin öne çıkan yöresel yemeklerini bir araya getiren yeni bir gastronomi haritası yayımlandı. Posta.com.tr'nin aktardığı verilere göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirler kendilerine has tescilli ve geleneksel tatlarıyla bu listede yer buldu.

Et yemekleri, sebze ağırlıklı tarifler, hamur işleri ve tatlılardan oluşan geniş yelpaze, ülkenin kültürel çeşitliliğini yansıtıyor. Hazırlanan listede doğudan batıya, kuzeyden güneye her bölgenin kendine özgü damak tadı kategorize edildi. Gastronomi turizmine yön verecek olan bu derleme, seyahat planı yapanlar için bir rehber niteliği taşıyor.

BÖLGELERİN ÖNE ÇIKAN YÖRESEL TATLARI

Yayımlanan haritada kebap kültürü, yöresel çorbalar ve tatlılar geniş yer kaplıyor. Adana kebap, Erzurum cağ kebabı, Bursa İskender, Şanlıurfa Urfa kebabı ve Denizli kuyu kebabı gibi klasikleşmiş et yemekleri listeye öncülük ediyor. Gaziantep baklava ve beyran ile, Hatay künefe ile, Trabzon Akçaabat köftesi ile, İzmir ise boyoz ve kumru ile haritada konumlanıyor.

GASTRONOMİ TURİZMİNDE LOKAL LEZZETLERİN ROLÜ NE?

Son yıllarda seyahat rotalarının belirlenmesinde gastronomi turizmi en önemli etkenlerden biri haline geldi. Turistler sadece tarihi ve doğal güzellikleri değil, aynı zamanda o bölgenin mutfak kültürünü de deneyimlemek istiyor. Bu bağlamda, Akdeniz Bölgesi'nin önemli merkezlerinden Antalya da listeye meşhur piyazı ile dahil oldu. Antalya piyazı, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yemek tercihlerinde önemli bir rol oynuyor ve gastronomi turlarında yakından takip ediliyor.

Uzmanlar, şehirlerin marka değerini artıran yöresel lezzetlerin korunması ve tanıtılmasının yerel turizm ekonomilerine doğrudan katkı sağladığını belirtiyor. Türkiye'nin her bir köşesindeki bu mutfak mirası, hem iç turizmi hareketlendiriyor hem de ülkenin kültürel hazinesi olarak varlığını sürdürüyor.