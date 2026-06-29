Olay, dün saat 15.30 sıralarında Alanya ilçesi Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Z.A. ile Mehmet Karadaş (40) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Karadaş’a ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Karadaş ağır yaralanırken, şüpheli Z.A. olay yerinden otomobille kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Karadaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından otomobille kaçan cinayet şüphelisi Z.A., Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği hızlı takip sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, olay esnasında şüphelinin yanında ve otomobilde bulunan İ.Ö. ile Ş.S. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.A., İ.Ö. ve Ş.S., Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden Z.A. ile İ.Ö. tutuklanırken, Ş.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Mehmet AL)

Kaynak: Haber Merkezi