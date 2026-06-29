MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde eşini darbedip, bıçakla tehdit eden mahalle muhtarı Hamza Turan, olaydan sonra hakkında verilen uzaklaştırma kararını ihlal edince bu kez tutuklandı.



Olay, Turgutlu ilçesine bağlı Çepnibektaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle muhtarı Hamza Turan, 23 Haziran sabahı eşi E.O.T. (59) ile yaşadığı tartışmada eşine yumruk attı ve bıçakla tehdit etti.

Yaşanan olayın ardından E.O.T., jandarma ekiplerine giderek eşinden şikayetçi oldu. İhbar üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzaklaştırma Kararını İhlal Etti

Soruşturma kapsamında Hamza Turan hakkında 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildi. Ancak aynı gün önleyici tedbir kararını ihlal ettiği belirlenen Turan, jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhtarlıkta Görev Değişikliği

Tutuklama kararının ardından Çepnibektaş Mahalle Muhtarlığı'nda görev değişikliği yaşandı. Mahallenin 1'inci azası Savaş Yılmaz'ın, soruşturma sürecinde muhtarlık görevini vekaleten yürüteceği öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi.