Bilimsel araştırmalara göre, insan bedeni güven veren fiziksel temasa biyolojik düzeyde güçlü yanıtlar veriyor. Sadece anlık bir mutluluk hissi yaratmayan sarılma eyleminin, stres yönetiminden kalp sağlığına kadar insan fizyolojisi üzerinde doğrudan iyileştirici etkileri bulunuyor.

SARILMAK VÜCUTTA HANGİ HORMONLARI ETKİLİYOR?

Uzmanların aktardığı verilere göre, sarılmanın en temel biyolojik sonucu oksitosin salgısındaki artış olarak öne çıkıyor. 'Bağlanma hormonu' şeklinde tanımlanan oksitosin, kişiler arası güven duygusunu pekiştirirken kaygı seviyesini aşağı çekiyor. Yakınlık kurulan birine sarıldıktan sonra hissedilen dinginlik halinin temelinde bu nörokimyasal süreç yatıyor.

Fiziksel temas, aynı süreçte stres hormonu kortizolün vücuttaki oranını da düşürüyor. Uzun süre yüksek kalması halinde uyku bozuklukları, odaklanma sorunları ve kronik gerginliğe yol açan kortizol, kısa ama samimi bir sarılmayla dengelenebiliyor. Bu sayede vücudun doğal gevşeme mekanizmaları devreye giriyor.

KALP SAĞLIĞI VE SOSYAL BAĞLARA ETKİSİ NEDİR?

Araştırmalar, sevilen biriyle kurulan güvenli temasın otonom sinir sistemini sakinleştirerek kalp atış hızını yavaşlattığını ve kan basıncını dengelediğini gösteriyor. Fiziksel temasın getirdiği bu fizyolojik rahatlama, aidiyet hissini kuvvetlendirerek yalnızlık duygusuyla mücadelede kilit rol oynuyor.

Uzmanlar, sarılmanın fayda sağlayabilmesi için temel şartın karşılıklı rıza ve güven olduğuna dikkat çekiyor. Bireylerin kişisel alan sınırlarına saygı gösterilerek kurulan temasın, psikolojik dayanıklılığı artıran en doğal yöntemlerden biri olduğu ifade ediliyor.