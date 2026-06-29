Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve haşere popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla kent genelinde yoğun mesai harcıyor. Alanya dahil 19 ilçede yürütülen çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir yaz sezonu geçirmesi hedefleniyor.

Gündüz Larva, Gece Sisleme Çalışması

Ekipler, sivrisineklerin üreme alanlarını hedef alan mücadele kapsamında gündüz saatlerinde larva ilaçlaması gerçekleştiriyor. Gece saatlerinde ise araçlara monte edilen mist blower (sisleme) ve ULV (Ultra Düşük Hacimli) ilaçlama sistemleriyle geniş alanlarda uygulama yapılıyor.

Bu yöntemle özellikle uçkun sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerde etkili mücadele sağlanması amaçlanıyor.

Riskli Noktalarda Yoğun Çalışma

İlaçlama çalışmaları başta kanalizasyon hatları, rögar kapakları, yağmur suyu kanalları, dere yatakları, çöp konteynerleri ve sivrisineklerin üreme ihtimali bulunan alanlarda yoğunlaştırılıyor.

Özellikle yağışların ardından oluşan su birikintileri ve durgun sular düzenli olarak kontrol edilerek larva oluşumunun önüne geçiliyor.

Vatandaş Talepleri de Değerlendiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin belirlenen program doğrultusunda periyodik ilaçlama çalışmalarını sürdürdüğü, vatandaşlardan gelen ihbar ve talepler doğrultusunda ise ihtiyaç duyulan bölgelere ek ekiplerin yönlendirildiği bildirildi.

Yetkililer, vektörle mücadele çalışmalarının yaz sezonu boyunca Antalya genelinde kesintisiz devam edeceğini belirterek vatandaşlardan da bahçe, balkon ve çevrelerinde su birikintisi oluşturmamaları konusunda duyarlı olmalarını istedi.