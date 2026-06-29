Olay, Alanya'nın Ahmet Tokuş Bulvarı'nda meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekiplerini fark eden şüpheli, yakalanmamak için kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında bir restorana girerek izini kaybettirmeye çalışan zanlı, kısa süre sonra yeniden polis ekiplerinin takibine takıldı.

Kaçış sahile kadar sürdü

Şehir merkezinde devam eden kovalamaca, sahil bandına kadar uzandı. Karadan kaçış şansı kalmadığını anlayan şüpheli, bu kez denize girerek polis ekiplerinden kurtulmaya çalıştı.

Ancak Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri, motosikletlerini bırakarak jet ski ile denize açıldı. Deniz üzerinde devam eden kısa süreli takip sonucunda şüpheli yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Denizden çıkarılarak gözaltına alındı

Çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışları arasında denizden çıkarılan zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Hakkında adam öldürme, hükümlü kaçırma ve çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu, ayrıca 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşanan sıra dışı operasyon, Yunus Timleri'nin hızlı ve koordineli müdahalesiyle dikkat çekti.