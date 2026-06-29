Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşanan olay, çevrede büyük tepkiye neden oldu. Edinilen bilgilere göre, camide ibadetini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere yürüyen yaşlı bir vatandaş, motosikletle cadde üzerinde yüksek sesle küfür ederek ilerleyen şahısları daha saygılı olmaları konusunda uyardı.

Uyarıya saldırıyla karşılık verdiler

İddiaya göre uyarıya sinirlenen motosikletli şahıslar, araçlarını durdurarak yaşlı adama saldırdı. Sokak ortasında başlayan kavgada yaşlı vatandaş yumrukların hedefi oldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan arbede sırasında saldırganlar olay yerinden kaçtı.

O anlar güvenlik kamerasında

Saldırı anı çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yaşlı adama yönelik yumruklu saldırı ve vatandaşların kavgayı ayırma çabası yer aldı.

İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan olay, çevre sakinlerinin de tepkisine neden oldu. Soruşturma sürüyor.