B. M. D. bir haber sitesi sahibi olduğunu iddia eden A.K. ile B. K. hakkında; gerçeğe aykırı haber yapılması, iftira, hakaret, kişilik haklarının ihlali ve kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde yayılması iddialarıyla savcılığa başvurduğunu öne sürdü.

Suç duyurusu dilekçesinde, kendisi hakkında kesinleşmiş herhangi bir dolandırıcılık mahkûmiyetinin bulunmadığını savunan D., Occo Beach işletmesiyle ilgili yaşanan sürecin ticari bir uyuşmazlık olduğunu iddia etti.

"Borç aldım, büyük bölümünü ödedim"

D., haberde adı geçen İsviçre vatandaşı Stig Jozsef Robert Platni ile arasında yatırım ilişkisi değil, borç ilişkisi bulunduğunu öne sürdü. Aldığı paranın büyük kısmını ödediğini, kalan kısmını da ödemeye devam ettiğini iddia eden Demir, kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

Yıkım kararı nedeniyle algı oluşturulduğunı iddia etti

D. ayrıca, yeni adıyla Zizi Beach işletmesi hakkında yıkım kararı bulunduğunu, bu süreç nedeniyle kamuoyunda algı oluşturulmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Suç duyurusu dilekçesinde, haberlerde kullanılan bazı fotoğrafların yapay zekâ ile oluşturulduğu ve gerçeği yansıtmadığı iddiasına da yer verildi.

Tehdit iddiaları da dilekçede yer aldı

Savcılığa sunulan dilekçede Demir, zaman zaman kendisine yönelik çeşitli tehdit içerikli ifadeler kullanıldığını da iddia etti.

Öte yandan, İsviçre vatandaşı Stig Josef Roberts Platni'nin daha önce yaptığı suç duyurusunda ise B.M.D.'nin yatırım vaadiyle 3 milyon 500 bin lira aldığı, parayı geri ödemediği ve tehditte bulunduğu iddia edilmişti.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın her iki başvuruyla ilgili adli süreci sürdürdüğü öğrenildi.