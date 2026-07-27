On Numara oyununda kuponlarını dolduran binlerce kişi, çekilişin ardından sonuçları öğrenmek için Milli Piyango'nun resmi platformlarını ziyaret etti. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin yanı sıra farklı kategori ikramiyeleri de sahiplerini buldu.

27 Temmuz 2026 On Numara sonuçları

Çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde açıklandı:

1 - 2 - 6 - 9 - 10 - 21 - 30 - 32 - 38 - 40 - 42 - 47 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 68 - 70 - 72 - 73

Büyük ikramiye 3.507.085 TL

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 3.507.085 TL olarak belirlendi. Talihliler, kuponlarındaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek.

İkramiye kazanan vatandaşlar, ödüllerini Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda tahsil edebilecek.

On Numara sonuçları ve ikramiye dağılımına ilişkin detaylı bilgiler, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor.

Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden kuponlarını kolayca sorgulayabiliyor. Ayrıca yetkili Milli Piyango bayileri aracılığıyla da bilet kontrolü yapılabiliyor.