Galatasaray ile Venezia arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, 27 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Avusturya'daki Hofmann Personal Stadı'nda oynanacak mücadele, yalnızca S Sport Plus platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

S Sport Plus üyelik ücretleri

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor. Platformun güncel abonelik seçenekleri ise şöyle:

Aylık üyelik: 399 TL

399 TL Yıllık abonelik: Aylık karşılığı 233,25 TL

Platformun dönemsel kampanyalar düzenleyebilmesi nedeniyle abonelik ücretlerinde zaman zaman değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor.

S Sport Plus hangi cihazlarda izlenebiliyor?

S Sport Plus, internet tabanlı dijital yayın hizmeti sunuyor. Kullanıcılar platforma birçok farklı cihaz üzerinden erişebiliyor.

Desteklenen cihazlar arasında şunlar yer alıyor:

iPhone ve Android akıllı telefonlar

Tabletler

Bilgisayarlar

Android TV

Apple TV

Google Chromecast

Samsung Smart TV

LG Smart TV

Vestel

Regal

Arçelik

Beko

Grundig

Altus Smart TV modelleri

Xbox Series X/S

Xbox One

Ayrıca AirPlay ve Chromecast desteği sayesinde mobil cihazlardan televizyon ekranına görüntü aktarımı da yapılabiliyor.

S Sport Plus ücretli mi?

Evet. S Sport Plus, abonelik sistemiyle hizmet veren ücretli bir dijital yayın platformudur. Platformun uydu yayını bulunmadığı için herhangi bir frekans bilgisi yer almamaktadır.

Galatasaray taraftarları, Venezia karşılaşmasını canlı izleyebilmek için aktif bir S Sport Plus aboneliğine sahip olmak zorunda olacak.