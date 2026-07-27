Konyaaltı Belediyesi, ilçedeki sosyal yaşam alanlarını her yaş ve gruptan vatandaş için daha güvenli hale getirmeye devam ediyor. Yapılan son çalışmalara göre, engelli bireylerin ve yaşlıların kullanımına uygun olarak tasarlanan erişilebilir park sayısı 20'ye ulaştı.

Fiziksel engellerin ortadan kaldırıldığı bu alanlarda rampalar ve özel yürüyüş yolları standartlara uygun şekilde inşa ediliyor. Belediyeden aktarılan bilgilere göre, söz konusu düzenlemelerle toplumun tüm kesimlerinin sosyal hayata eşit şartlarda katılımı ve yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

GÜVENLİK KAMERALARIYLA KESİNTİSİZ TAKİP

Parklardaki fiziksel iyileştirmelerin yanı sıra güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarılıyor. Oyun alanlarına yerleştirilen modern kamera sistemleri sayesinde, ailelerin çocuklarını daha huzurlu bir ortamda oynatabilmesi sağlanıyor. Bu teknolojik altyapı, parkların günün her saatinde güvenle ziyaret edilmesine olanak tanıyor.

ERİŞİLEBİLİR KENT TASARIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Modern şehircilik anlayışında kapsayıcı kent tasarımları, sadece fiziksel bir kolaylık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dezavantajlı grupların psikolojik ve sosyal gelişimini de doğrudan destekliyor. Parklara entegre edilen güvenlik sistemlerinin caydırıcı etkisi ise, kamusal alanlarda yaşanabilecek olumsuz olayların önüne geçilmesinde kritik bir rol oynuyor.