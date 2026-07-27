Tur seferine çıkan bir tekne kaptanı, su yüzeyindeki olağandışı hareketliliği fark ederek duruma müdahale etti. Aktarılan bilgilere göre, denizde büyük bir çuvala dolanmış haldeki caretta carettayı gören kaptan, tekneyi durdurup vakit kaybetmeden suya atlayarak nesli tükenme tehlikesi altındaki canlıyı tekneye çıkardı.

Tekne güvertesinde gerçekleştirilen titiz bir çalışma sonucunda deniz kaplumbağası, dolandığı çuvaldan zarar görmeden kurtarıldı. O anlara şahitlik eden teknedeki turistler, kurtarma operasyonunu cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Kaptanın duyarlı müdahalesi sayesinde hayata tutunan caretta caretta için yetkililere haber verildi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, kurtarılan deniz kaplumbağasını teslim alarak güvenli bölgeye sevk etti.

DENİZ KİRLİLİĞİ CANLILARI NASIL ETKİLİYOR?

Akdeniz havzasının en önemli türlerinden olan caretta carettalar, denizlere bırakılan plastik atıklar, ağlar ve çuvallar nedeniyle ciddi hayati tehlikeler yaşıyor. Deniz yüzeyindeki bu tür katı atıklar, deniz kaplumbağalarının hareket kabiliyetini kısıtlayarak beslenmelerini engelliyor ve boğulma riskini artırıyor.