Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi 'Sanat Güneşi' olarak tanınan Zeki Müren, vefatının 30'uncu yılında Emir Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile TSK Mehmetçik Vakfı’nın katılımıyla gerçekleştirilen törende, Zeki Müren’in sanat dünyasına bıraktığı mirasın yanı sıra eğitime ve Mehmetçik ailelerine uzanan hayırseverliği de bir kez daha hatırlandı. Törende TEV Şubeler Grup Müdürü Didem Rastgeldi, konuşma yaptı. Anmaya TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka, TSK Mehmetçik Vakfı İl Temsilcisi Emekli Albay Levend Üzüm, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Dursun Duran ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. TEV ve TSK Mehmetçik Vakfı bağışçılarının yanı sıra Zeki Müren’in ailesi ve sevenleri de törene katıldı. Zeki Müren, 6 Aralık 1931’de Bursa’nın Hisar semtinde dünyaya geldi. İlkokulu Bursa Osmangazi İlkokulu’nda tamamlayan Müren, müzikle küçük yaşlarda tanıştı. İstanbul’da sürdürdüğü eğitiminin ardından 1951 yılında İstanbul Radyosu’nda sesini geniş kitlelere duyurmaya başladı. Sesi, yorumu, sahne kostümleri ve Türkçeyi kullanma biçimiyle Türk müziğinde kendine özgü yer edinen Müren, yüzlerce plak ve kasete imza attı, çok sayıda filmde de rol aldı. ‘Sanat Güneşi’ ve ‘Paşa’ olarak anılan sanatçı, yalnızca müzik yaşamıyla değil, sahne anlayışı ve kendine özgü üslubuyla da Türkiye'nin kültür ve sanat tarihinde iz bıraktı. Yaşamının son dönemini büyük ölçüde Bodrum’da geçiren Zeki Müren, sağlık sorunları nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalmıştı.

MAL VARLIĞINI İKİ VAKFA BIRAKTI

Zeki Müren’in ölümünün ardından gündeme gelen en önemli vasiyetlerinden biri de mal varlığına ilişkin kararı oldu. Müren, mal varlığını Türk Eğitim Vakfı ile TSK Mehmetçik Vakfı’na bıraktı. Sanatçının mirasından elde edilen gelir, bir yandan başarılı ancak maddi imkanları sınırlı gençlerin eğitimine destek sağlarken, diğer yandan şehit ve gazi Mehmetçiklerin aileleri için kullanıldı.

Bursa’da kurulan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi de sanatçının adını ve sanat mirasını yeni kuşaklara taşıyan en önemli kurumlardan biri oldu.