Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, belediye öncülüğünde organize edilen Caz ve Lifestyle Festivali, 3-4 Ekim tarihlerinde kapılarını açıyor. HayatPark'ta gerçekleştirilecek etkinlik, hafta sonu boyunca müzik ve sporu ücretsiz olarak vatandaşlarla buluşturacak.

Festival programı sadece müzik dinletileriyle sınırlı kalmıyor. Sabah saat 08.00'de yoga ve pilates gibi fiziksel aktivitelerle başlayacak olan organizasyon gün boyu devam edecek. Etkinlik takviminde capoeira, stretching, ritim atölyeleri ve fotoğrafçılık üzerine çeşitli söyleşiler yer alıyor. Ayrıca kahve kültürü ve doğru kahve seçimi konularında atölye çalışmaları düzenleneceği bildirildi.

SAHNE KİMLERİN OLACAK?

Müzikseverler için hazırlanan akşam programı oldukça yoğun. 3 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de Nelly White, 19.00'da Tatyana Hamarat Quartet ve 20.30'da Birsen Tezer sahneye çıkacak. 4 Ekim Pazar akşamı ise saat 18.00'de Volkan Yıldız ve 19.00'da Arya Böler'in performanslarının ardından, saat 20.30'da Jülide Özçelik kapanış konserini verecek.

FESTİVALDE HAFTA SONU PLANI NASIL YAPILMALI?

Tamamen ücretsiz olan etkinlik, sabah erken saatlerden gece yarısına kadar kesintisiz bir program sunuyor. Katılımcıların sabah sporları için rahat kıyafetler tercih etmesi ve gün boyu sürecek atölyelere katılım sağlamak adına erken saatlerde alanda bulunması, hafta sonunu tam gün değerlendirmek isteyenler için pratik bir seçenek oluşturuyor.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, kentin kültür ve sanat hayatını zenginleştirmeyi hedeflediklerini belirterek tüm vatandaşları HayatPark'taki iki günlük programa davet etti.