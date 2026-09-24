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CHP’den ayrılarak AK Parti’ye üyelik işlemlerini gerçekleştiren Özgür Özel’e parti rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı. Böylece Özel’in AK Parti üyeliği resmileşti.

AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen programa AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan da katıldı.

Haberde söz konusu kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel değil, Bandırma’da yaşayan aynı isimli bir vatandaş olduğu belirtildi.

Bandırmalı Özgür Özel’in parti değişikliği, aynı ismi taşıyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel nedeniyle sosyal medyada ve siyasi gündemde ilgi gördü.

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