BALIKESİR’İN Bandırma ilçesinde CHP’den ayrılan Özgür Özel isimli vatandaşın AK Parti’ye katılması, isim benzerliği nedeniyle dikkat çekti. AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı’nda düzenlenen programda üyelik işlemlerini tamamlayan Özel’e parti rozeti takıldı.
İSİM BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Bandırmalı Özgür Özel’in parti değişikliği, aynı ismi taşıyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel nedeniyle sosyal medyada ve siyasi gündemde ilgi gördü.
Haberde söz konusu kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel değil, Bandırma’da yaşayan aynı isimli bir vatandaş olduğu belirtildi.
ROZETİ İLÇE BAŞKANI TAKTI
AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı’nda gerçekleştirilen programa AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan da katıldı.
CHP’den ayrılarak AK Parti’ye üyelik işlemlerini gerçekleştiren Özgür Özel’e parti rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı. Böylece Özel’in AK Parti üyeliği resmileşti.