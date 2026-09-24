Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonu Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yapacak yeni bir serin ve yağışlı sistem hakkında uyarılarda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, pazar gününden itibaren Batı Akdeniz'i de kapsayan geniş bir alanda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Mevcut yağışların Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda cuma ve cumartesi günleri süreceği belirtildi. Cumartesi günü Trakya'dan yurda giriş yapacak olan yeni sistem, pazar günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısına yayılacak. Uzman Çelik'in aktardığına göre, sıcaklıklar sistem öncesi 1-2 derece artış gösterse de, pazartesi gününden itibaren batı ve iç kesimlerde 4 ila 5 derece birden azalacak.

SU BASKINI VE DOLU RİSKİ

Yeni haftayla birlikte yağış alanının yurt geneline yayılması bekleniyor. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli sağanak geçişleri öngörülüyor. MGM yetkilileri, ani su baskını ve yerel dolu yağışı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da pazar akşam saatlerine kadar yağış beklenmezken, pazartesi günü gök gürültülü sağanak öngörülüyor ve 20-22 derece bandındaki sıcaklıklar 3-4 derece düşecek. İstanbul'da cumartesi ve pazar günleri sağanak yağış geçişleri yaşanacak. İzmir'de ise pazar günü görülecek yağışların ardından kıyı Ege'de sistem etkisini kaybedecek.

YENİ SİSTEMİN BATI AKDENİZ VE ALANYA'YA ETKİSİ NE OLACAK?

MGM'nin pazar günü için işaret ettiği Batı Akdeniz hattındaki gök gürültülü sağanak yağış uyarısı, Antalya ve Alanya'da da yakından takip ediliyor. Ani sıcaklık düşüşü ve olası yerel yağışların, bölgedeki tarımsal faaliyetler ile turizm dinamikleri üzerinde muhtemel etkileri olabileceği değerlendirilirken, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını izlemesi öneriliyor.