Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekilişte şanslı numaralar 7, 26, 30, 32 ve 33 olarak belirlenirken, Şanslı Numara ise 9 oldu. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük ikramiyenin isabet edip etmediği ve ikramiyenin hangi illere çıktığı merak konusu oldu.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

24 Haziran Çarşamba günü yapılan çekilişte çıkan numaralar şu şekilde sıralandı:

7 – 26 – 30 – 32 – 33

Şanslı Numara: 9

Çekiliş sonrası vatandaşlar, kuponlarında yer alan numaraları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmeye başladı. Büyük ikramiyenin yanı sıra farklı kategorilerde de çeşitli ikramiyeler dağıtılıyor.

BÜYÜK İKRAMİYE HEYECANI

Bu haftaki çekilişte 6 milyon 605 bin 365 TL’lik büyük ikramiye dikkat çekti. Yetkililer, ikramiyenin tek kişiye mi yoksa birden fazla talihliye mi çıktığına ilişkin detayların resmi sonuç raporlarının yayımlanmasının ardından netleşeceğini belirtti.

Şans oyunlarına ilgi gösteren vatandaşlar, özellikle son dönemde yükselen ikramiye tutarları nedeniyle çekilişleri yakından takip ediyor. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle oynanan Şans Topu, en çok tercih edilen şans oyunları arasında yer alıyor.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda oyuncular, ana sayı havuzundan 5 sayı ve ayrı bir havuzdan 1 şans numarası seçerek kupon oluşturuyor. Çekilişte belirlenen sayıların tamamını doğru tahmin eden oyuncular büyük ikramiyeyi kazanma hakkı elde ediyor.

Doğru tahmin edilen sayı sayısına göre farklı ikramiye kategorileri de bulunuyor. Bu nedenle tüm sayıları tutturamayan oyuncular da belirli oranlarda ikramiye kazanabiliyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIYOR?

Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online platformu ve resmi sonuç ekranları üzerinden sorgulanabiliyor. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan sonuçları kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

Büyük ikramiyenin sahibinin belli olmasıyla birlikte çekilişin detaylı ikramiye dağılım tablosunun da kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Milyonlarca liralık ödülün hangi talihliye çıkacağı ise merakla takip ediliyor.