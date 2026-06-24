Olay, Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak’ta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Niyazi Tanyeli ile kiracısı C.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında C.D.’nin yanında bulunan bıçakla Tanyeli’ye saldırdığı öne sürüldü.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Saldırı sırasında göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Niyazi Tanyeli kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Tanyeli, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak tedavi altına alınan 61 yaşındaki adam, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Cinayetin ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda C.D., saldırıda kullandığı değerlendirilen bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan olayın ardından yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bıçaklanan Niyazi Tanyeli’nin yere yığıldığı ve çevredeki vatandaşların yardım etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri, olayın çıkış nedeni ve tartışmanın ayrıntılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.