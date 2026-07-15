TBMM

Komisyonu'nda görüşülen ve Yükseköğretim Kanunu'nda kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme, azami öğrenim süresini dolduran üniversite öğrencilerine ek sınav hakkı tanırken, akademisyenlerin özlük hakları ve disiplin süreçlerini yeniden şekillendiriyor.

SON SINIFLARA İKİ EK SINAV HAKKI

Kabul edilen teklife göre, azami öğrenim süresini tamamlamış ancak mezun olamayan son sınıf öğrencilerine yeni bir fırsat sunuluyor. İntörnlük eğitimi hariç, başarısız olunan teorik veya uygulamalı dersler için öğrencilere iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek. Uygulamalı eğitimlerini tamamlamamış olanlara tamamlama imkanı tanınırken, azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri bu ek sınav hakkından yararlanamayacak.

ÖĞRETİM ÜYELERİNE 75 YAŞ DÜZENLEMESİ

Akademik kadrolarda görev yapan ve yaş haddini dolduran öğretim üyeleri, üniversitelerin ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) onayıyla 75 yaşına kadar çalışmaya devam edebilecek. Bu istihdam, ikişer yıllık sözleşmeler halinde yapılacak ve kadrolu dönemdeki özlük hakları korunacak. Ayrıca Türk Cumhuriyetleri'nden davet alan akademisyenlere Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla 3 yıla kadar, uluslararası anlaşmalı programlarda ise 5 yıla kadar aylıklı izin verilebilecek.

BAŞKASI ADINA TEZ YAZANLARA MESLEKTEN İHRAÇ

Akademik çalışmalarda usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla sert yaptırımlar hayata geçiriliyor. Ücret karşılığı veya ücretsiz olarak başkaları adına yayın üretenler, bu çalışmaları atama ve yükselmelerde kullananlar ile sürece aracılık edenler meslekten men edilecek. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yenilenen disiplin soruşturmalarında ise usul ve esaslar netleştirildi. Soruşturmacı tarafından gönderilecek savunmaya davet yazısında iddialar açıkça belirtilecek ve savunma için en az 7 gün süre tanınacak.

DÜZENLEME KİMLERİ DOĞRUDAN ETKİLEYECEK?

Meclis komisyonundan geçen bu yasa teklifi, özellikle okulu uzayan son sınıf lisans öğrencileri ile tıpta yan dal uzmanlığı yapan hekimler için kritik pratik sonuçlar doğuruyor. Tıpta uzmanlık mevzuatına tabi öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin ek ödeme tavan oranları Sağlık Bakanlığı personeliyle eşitlenirken, yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi alanlara döner sermaye payı verilmemesi hüküm altına alınıyor.